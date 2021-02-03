سعر البترول يصعد عالميا مع تناقص إمدادات النفط الأمريكية

شهد سعر البترول ارتفاعا في أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو عام في الجلسة السابقة ، بدعم من النقص غير المتوقع في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ، ما عزز آمال انتعاش الطلب حيث تتوقع أوبك + أن السوق ستعانى من قلة الإمدادات في 2021، بحسب وكالة رويترز.

مؤشرا سعر البترول صعدا عالميا الخامان القياسيان

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الأربعاء.

سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع 39 سنتًا أو 0.71%

صعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا أو 0.71% إلى 55.15 دولارًا للبرميل محققا مكاسب لليوم الثالث على التوالي . وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له في عام عند 55.26 دولارًا أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.82% إلى 57.93 دولار للبرميل ، محققا مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغ 58.05 دولار أمس الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

وتعززت معنويات أسواق النفط أيضًا من خلال الأنباء التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس كورونا التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دون دعم جمهوري.

كما انتعشت السوق أيضًا من خلال أحدث تقييم أجرته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفين معًا باسم أوبك + ، بأن مخزونات النفط ستنخفض إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو.

وأظهر ذلك نجاح المنتجين في خفض الإنتاج لإعادة توازن السوق.

قال لاكلان شو ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني ” كانت الاستراتيجية واضحة للغاية. إن أوبك وحلفاؤها عازمون على إبرام صفقة من شأنها إعادة المخزون الفائض العالمي إلى طبيعته حتى عام 2021 … إنهم يسيرون على الطريق الصحيح”.

مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 446 ألف برميل.

وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير كانون الثاني إلى 477.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 446 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.

هبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل

وهبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 429 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 66 ألف برميل يوميا.