سعر البترول يصعد عالميا مع تعافي الطلب.. وبرنت يلامس 71 دولارا للبرميل

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء ليصعد قرب 71 دولارا إذ عادلت مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة المخاوف حيال قيود السفر في آسيا بسبب انتشار سلالة دلتا، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان تقدما خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر البترول بالنسبة لمزيج برنت 22 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 70.85 دولار للبرميل عقب صعوده 2.3% أمس الثلاثاء.

صعود سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط

وصعد سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 21 سنتا ما يوازي 0.3% إلى 68.50 دولار بعد ارتفاعه 2.7% أمس الثلاثاء.

وقال جيفري هالي المحلل لدى شركة السمسرة أواندا “يبدو أن (سعر البترول) يفتقر للزخم لترتفع كثيرا إذ أن مخاوف سلالة دلتا مستمرة في الضغط”.

وأظهرت بيانات القطاع تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نمو الوظائف الأمريكية وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك البنزين منذ بداية العام الجاري.

ارتفاع سعر برنت 37 % منذ بداية العام الجاري

وارتفع سعر برنت 37% منذ بداية العام الجاري مدعوما بتخفيضات إمدادات تقودها أوبك.

ولكن النفط عانى من أكبر خسارة أسبوعية في أشهر الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف من فرض قيود على السفر لكبح إصابات فيروس كورونا ستخرج تعافي الطلب عن مساره.

على صعيد آخر، قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

معهد البترول: مخزونات الخام تراجعت بمقدار 816 ألف برميل

وبحسب المصدرين، أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس.

بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 الف برميل.

جولدمان ساكس يخفض توقعاته للطلب على النفط للصين

من ناحية أخرى، خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته للطلب على النفط للصين في الشهرين القادمين، مشيرا إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات بكوفيد-19.

وقال البنك الأمريكي، الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب السلالة المتحورة دلتا، في مذكرة صادرة يوم الثلاثاء إنه يتوقع حاليا تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا في الصين.

لكن البنك قال إن التأثير الصافي من دلتا على توقعه للطلب العالمي على النفط يظل معتدلا وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 97.8 مليون برميل يوميا من 98.4 مليون برميل يوميا محققة في يوليو.

ودخل أحدث ارتفاع للإصابات بكوفيد-19 في الصين أسبوعه الرابع في ظل تفشي السلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن منذ 20 يوليو.

وكرر البنك قوله بأن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ أنه يتوقع أن يأتي ارتفاع الإنتاج في يوليو من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول متحالفة معها (أوبك+) أقل من التوقعات.

ويتوقع جولدمان انكماش عجز سوق النفط إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير دلتا إلى ذروة، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة بينما يستمر نقص الإمدادات.