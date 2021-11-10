سعر البترول يصعد عالميا مع تراجع مخزونات النفط الأمريكية وتنامي الطلب على السفر

شهد سعر البترول ارتفاعا في أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء ليحافظ على مكاسب قوية سجلها في الجلسة السابقة بعدما كشفت بيانات بالقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي مع بدء تعافي الطلب على السفر في المدى القصير مع تخفيف قيود مكافحة الجائحة.

وارتفع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 % إلى 85.22 دولار للبرميل. وكان قد سجل زيادة بنسبة 1.6 % أمس الثلاثاء.

ارتفاع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وصعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 % إلى 84.31 دولار للبرميل، إضافة إلى ارتفاعه 2.7 % أمس الثلاثاء.

ولامس الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت مبكر من الجلسة اليوم الأربعاء بدعم من نقص مخزونات النفط العالمية في الشهور الماضية، في حين عززت أحدث بيانات من معهد البترول الأمريكي التوقعات بأن الإمدادات ستظل محدودة.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل

وذكرت مصادر في السوق أن بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.

وفى ختام تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين ، بعد أن رفعت الولايات المتحدة قيود السفر وعلامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6 % ، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7 % ، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 26 أكتوبر.

برنت يصعد أكثر من 60 % هذا العام

وقفز سعر برنت بأكثر من 60 % هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر ، مدعوما بتعافي الطلب وتقييد تحالف أوبك+ للإمدادات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس الثلاثاء إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط حول العالم يمكن أن تتقلص العام المقبل مع عودة السفر بالطائرات وهو ما ينهي عنصر أمان مهم تتمتع به السوق في الوقت الراهن.

جيه بي مورجان: الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد إلى مستوياته قبل الجائحة

وقال بنك الاستثمار جيه بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد بالفعل تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة البالغة 100 مليون برميل يوميا، في أعقاب انهياره العام الماضي.

وفي الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ارتفع الطلب على الوقود في أكتوبر إلى ذروة سبعة أشهر وسجلت مبيعات البنزين أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى الرغم من شح في السوق العالمي، يتوقع محللون أن مخزونات الخام الأمريكية زادت لثالث أسبوع على التوالي وهو ما قد يساعد في تقييد المزيد من مكاسب الأسعار.

وتترقب السوق تقرير بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة ستنشره إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء فى وقت لاحق.