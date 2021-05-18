سعر البترول يصعد عالميا مع استئناف أنشطة اقتصادية فى أمريكا وأوروبا

واصل سعر البترول الارتفاع فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء، إذ عوضت الآمال في تعاف قوي للطلب على الوقود بعد استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا إثر المخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الثلاثاء.

سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت يربح 19 سنتا بما يعادل 0.3%

حيث صعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 69.65 دولار للبرميل.

وتقدم سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 % إلى 66.45 دولار للبرميل.

كان العقدان قد ربحا أكثر من 1% أمس الإثنين.

محلل: تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى

وقال كبير المحللين في سنوارد تريدينج: “وراء المكاسب، هناك تفاؤل متزايد حيال تعاف قوي (للطلب على) البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة”.

وأضاف: “هناك مخاوف بشأن انتشار حالات الإصابة في آسيا، لكن حل ذلك مسألة وقت مع توزيع اللقاحات”.

تم استئناف أنشطة اقتصادية في بريطانيا أمس الإثنين، مما أعطى 65 مليون شخص قدرا من الحرية بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر.

ومع تسارع معدلات التطعيم، خففت فرنسا وإسبانيا القيود، وفتحت البرتغال وهولندا المجال أمام نشاط السفر.

وفي الولايات المتحدة، لن تعد ولاية نيويورك تشترط وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيمات.

وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء، كما تستأنف مناطق أخرى أنشطة اقتصادية فيها.

في المقابل، سجلت سنغافورة أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ شهور.

وشهدت تايوان ارتفاعا في وتيرة الإصابات، وأعاد البلدان إجراءات العزل العام.

وفي الهند، أظهرت بيانات أن المبيعات المحلية لمصافي التكرير الحكومية من البنزين والديزل تراجعت بمقدار الخمس في النصف الأول من مايو مقارنة مع الشهر السابق.

إذ أثرت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة على الأنشطة الصناعية والاستهلاك.

ارتفاع أسعار البنزين بمحطات الوقود الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الإثنين.

إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود بالكامل سلسلة الإمداد الخاصة بأكبر خط أنابيب لنقل الوقود في البلاد بعد هجوم إلكتروني أدى إلى توقفه ستة أيام الأسبوع الماضي.

سعر البنزين في الولايات المتحدة يسجل 3.045 دولار للجالون

وبلغ سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.045 دولار للجالون أمس، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.

وقالت جغانيت مكغي المتحدثة باسم الجمعية: “الجنوب الشرقي سيظل يعاني شحا في المعروض هذا الأسبوع مع إعادة تموين المرافئ ومحطات البنزين”.

“على مدار عطلة نهاية الأسبوع، بدأت أسعار البنزين تستقر، لكن من المتوقع أن تتذبذب حتى عطلة يوم الذكرى.”

تأتي هذه الارتفاعات قبل عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو ، وهي البداية التقليدية لموسم الرحلات الصيفية الذي يشهد ذروة الطلب.