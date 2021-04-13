سعر البترول يصعد عالميا مع ارتفاع واردات الصين النفطية وانخفاض الإمدادات الأمريكية

تقدم سعر البترول فى العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5%، إلى 59.98 دولار للبرميل

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك إلى جانب توتر في منطقة الشرق الأوسط بعد أن قالت جماعة الحوثيين باليمن إنها أطلقت قذائف على مواقع نفطية سعودية، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان تقدما فى تعاملات اليوم الثلاثاء.

صعود سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5%

صعد سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 63.59 دولار للبرميل.

وتقدم سعر البترول فى العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 %، إلى 59.98 دولار للبرميل.

وارتفعت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

واردات الصين من النفط الخام تقفز 21% في مارس

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى أكسي “البيانات… تشير إلى تعاف محلي قد يكون أمرا إيجابيا بالنسبة للطلب على البنزين (و)ارتفعت أسعار النفط نفسها بعد الإصدار”.

مخزونات النفط الخام الأمريكية تنخفض للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي

ومما دعم سعر البترول أيضا، من المتوقع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في حين من المرجح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الإثنين.

وقالت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران أمس الاثنين، إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين صوب أهداف سعودية من بينها منشآت لشركة أرامكو النفطية في الجبيل وجدة، غير أنه لم يصدر أي تأكيد من السعودية حتى الآن.

توقعات بأن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة يواصل الصعود

فى سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يواصل الصعود لثالث شهر على التوالي في مايو ليرتفع حوالي 13 ألف برميل يوميا إلى 7.61 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة الحكومية في توقعات شهرية أن من المنتظر أن تأتي الزيادة الأكبر من برميان، أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد، حيث من المنتظر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.47 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 0.1 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 82.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2019 .

مخزونات النفط الخام الأوروبية ترتفع 1% فى مارس

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من يورو ستوك أويل أمس الإثنين أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 481.73 مليون برميل في مارس بزيادة 1% عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 0.5%على أساس سنوي.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين الأوروبية تراجعت 1.2%على أساس شهري إلى 122.66 مليون برميل لكنها ظلت مرتفعة 1.7% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية الشهر الماضي بلغت مليار و157.27 مليون برميل في مارس بزيادة 0.2% عن فبراير و2.4% على أساس سنوي.

وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام في مارس 8.407 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.2% عن فبراير شباط و7.8% على أساس سنوي.

على صعيد آخر، وافق حملة الأسهم في شركة بتروبراس النفطية في البرازيل على إقالة الرئيس التنفيذي للشركة التي تسيطر عليها الدولة في تصويت أمس الاثنين.

وعمل كاستيلو برانكو رئيسا تنفيذيا لبتروبراس إلى أن أطاح به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في فبراير شباط بسبب نزاع يتعلق بأسعار الوقود. وظل في المنصب بصفة مؤقتة حتى بعد ظهر أمس الاثنين.

وأعلن بولسونار في فبراير أن جواكيم سيلفا إي لونا، وهو جنرال سابق بالجيش يبلغ من العمر 71 عاما، سيتولى رئاسة بتروبراس.

ومن المتوقع أن يجري انتخاب لونا أثناء اجتماع لحملة الأسهم لعضوية مجلس مديري بتروبراس، وهى خطوة أولى قبل أن يمكن انتخابه رئيسا تنفيذيا للشركة.