طاقة

سعر البترول يصعد عالميا لأعلى مستوياته فى 6 أسابيع وسط مخاوف من عاصفة جديدة

أكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأمريكي ما زال متوقفا
أحمد فراج 10:48 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 10:48 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوياته في ستة أسابيع، بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع حتى في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الخام الأمريكية صعوبات للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية بعد أن ألحق الإعصار أيدا أضرارا بساحل الخليج، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر البترول الخام للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر البترول لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 73.91 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق.

ارتفاع سعر البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

كما ارتفع سعر البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 70.90 دولار لبرميل، بعد أن صعد إلى 71.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس.

وجنى برنت 0.8%، بينما ربح خام غرب تكساس 1.1% أمس الإثنين.

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عمليات إجلاء أمس الإثنين من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك

وجرت عمليات إجلاء أمس الإثنين من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك في الوقت الذي بدأت فيه مصافي تكرير النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية نيكولاس، التي تتجه صوب ساحل تكساس بسرعة رياح قدرها 70 ميلا في الساعة (113 كيلو مترا في الساعة)، مهددة ولايتي تكساس ولويزيانا اللتين ما زالتا تتعافيان من الإعصار أيدا.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز : “المستثمرون قلقون من أن نيكولاس قد يسبب تعطلا آخر في ساحل الخليج في الوقت الذي يسعون فيه لتقدير المدة التي سيظل خلالها إنتاج الخام متأثرا بالإعصار أيدا”.

أكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأمريكي ما زال متوقفا

وأكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأمريكي ما زال متوقفا أمس الإثنين، بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار أيدا لساحل ولاية لويزيانا وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي المنظم للقطاع.

جاءت مكاسب الأسعار أيضا في ظل مخاوف من تعطل إنتاج النفط في ليبيا.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن عمليات التحميل في ميناءي النفط الليبيين السدرة ورأس لانوف استؤُنفت يوم الجمعة بعد توقف ليوم واحد، لكن مهندسا في ميناء الحريقة قال إن الميناء ما زال مغلقا بسبب محتجين.

توقعات بأن ارتفاع سعر النفط سيكون قصير الأمد

لكن هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية يتوقع أن يكون ارتفاع سعر النفط قصير الأمد.

وقال “ارتفاع السوق ربما يكون محدودا إذ يعتري الضعف موسم القيادة الصيفي الأمريكي بينما ثمة احتمال لزيادات في الإمدادات من سحب مخطط للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة والصين وكذلك استئناف محتمل لصادرات الخام الإيرانية”.

ووافقت الحكومة الأمريكية على بيع النفط الخام من احتياطي الطوارئ الوطني لثماني شركات من بينها إكسون موبيل وشيفرون بموجب عطاء مجدول لجمع المال من أجل تمويل الميزانية الفيدرالية.

وأشار متعاملون إلى أن السحب الصيني المزمع من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية ربما يعزز الإمدادات المتاحة في ثاني أكبر مستهلك في العالم للخام.

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع أمس الإثنين

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الإثنين مع بقاء الإنتاج الأمريكي بطيئا في العودة بعد الإعصار أيدا الذي ضرب ساحل الخليج ومخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع.

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وجاءت مكاسب يوم الإثنين رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قلصت توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأخير من 2021 بسبب سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وأنهت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 0.8 %، لتسجل عند التسوية 73.51 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.1 %، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل. وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 يوليو وأعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ الثالث من أغسطس

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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