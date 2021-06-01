سعر البترول يرتفع وسط توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط

ارتفع سعر البترول فى عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل

شهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع لمنظمة أوبك وحلفائها، بدعم آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتلقى سعر البترول دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو.

صعود سعر البترول في عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس

وصعد سعر البترول فى عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس 83 سنتا، أو 1.2 % إلى70.15 دولار للبرميل.

وارتفع سعر البترول فى عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.

وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية: “في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا”.

توقعات بالتزام أوبك وحلفائها بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، سيلتزمون عن الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع يوم الثلاثاء.

بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وقرر تجمع أوبك+ في أبريل زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو إلى يوليو.

وذلك توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

محلل: السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس “نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين”.

من ناحية أخرى، قالت ثلاثة مصادر بالسوق اليوم الثلاثاء إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في مايو إلى 66.314 دولار للبرميل في المتوسط.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أبريل كما تعرضها بلاتس.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

تراجع صادرات النفط الخام الكويتية الى اليابان

على صعيد آخر، أظهرت بيانات حكومية أمس تراجع صادرات النفط الخام الكويتية الى اليابان في أبريل الماضي بنسبة 35.8%.

وذلك مقارنة بالعام الماضي الى 6.14 ملايين برميل (205 آلاف برميل يوميا) للشهر الـ 13 على التوالي.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت بصفتها رابع اكبر مصدر نفطي لليابان زودت 7.7% من اجمالي واردات الدولة الآسيوية من الخام.

كما انخفض اجمالي واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 9.3% على اساس سنوي الى 65.2 مليون برميل يوميا.

وذلك بانخفاض للشهر الـ 16 على التوالي في حين شكلت الشحنات من الشرق الأوسط 91.8% من الإجمالي بزيادة 1.2% عن العام الماضي.

الإمارات تعود لتكون المصدر النفطي الأول لليابان

وعادت الإمارات لتكون المصدر النفطي الأول لليابان حيث قفزت صادراتها لطوكيو بنسبة 24.3% عن العام الماضي الى 1.04 مليون برميل يوميا.

وتلتها السعودية بـ 890 ألف برميل يوميا وذلك بانخفاض 11.2%.

في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بـ 253 ألف برميل يوميا وروسيا الخامسة بـ 85 ألف برميل يوميا على التوالي.

يذكر أن اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد كل من الصين والولايات المتحدة.