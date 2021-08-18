سعر البترول يتشبث بمكاسبه بعد رحلة تراجع دامت 4 أيام وسط مخاوف انكماش الطلب

حافظ سعر البترول على مكاسبه فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء، ليستقر بعد أربعة أيام من التراجع فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية وسائل النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الأربعاء بعد أن اقتربا من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا.

ارتفاع سعر البترول بالنسبة لخام برنت 23 سنتا

حيث ارتفع سعر البترول بالنسبة لخام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 69.26 دولار للبرميل.

وصعد سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 66.83 دولار للبرميل.

وقال أفتار ساندو مدير أول معني بالسلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة “في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق النفط في ظل تراجعات متكررة إذ أن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة”.

الهند تبيع النفط إلى شركات التكرير التي تديرها الدولة

وبدأت الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للخام، أيضا بيع النفط إلى شركات التكرير التي تديرها الدولة من احتياطي البترول الإستراتيجي، لتطبق سياسة جديدة لإضفاء الطابع التجاري على المخزون الاتحادي عبر تأجير مساحات.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث إن ارتفاع الدولار يلحق الضرر أيضا بالسلع الأولية بوجه عام، فيما تعد المعادن والذهب على وجه الخصوص “هشة بقدر مماثل” للنفط.

ويسعر الخام عادة بالدولار لذا فارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفته مما يضر بالطلب.

من المنتظر أن تصل المزيد من الإمدادات إلى السوق فى أمريكا

وفي الولايات المتحدة، من المنتظر أن تصل المزيد من الإمدادات إلى السوق إذا ثبُت صدق توقعات رسمية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وفقا للتقرير الشهري للحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

قطر للبترول تحدد سعر التعاقد الآجل لخام الشاهين تحميل أكتوبر بزيادة 2.62 دولار للبرميل

من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن شركة قطر للبترول حددت سعر التعاقد الآجل لخام الشاهين تحميل أكتوبر بزيادة 2.62 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، في أقل زيادة في شهرين.

وقالت بعض المصادر إن السعر تحدد بعد أن باعت الشركة ثلاث شحنات بزيادة تراوحت بين دولارين و2.68 دولار للبرميل، أي 2.30 دولار في المتوسط.

ووفقا للمصادر، فقد اشترت شركة أمريكية كبرى إحدى الشحنات. وسيتم تحميل الشحنات يومي الثاني والثالث من أكتوبر، وما بين 27 و30 أكتوبر، ومن الأول إلى 31 أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، حددت قطر للبترول سعر التعاقد الآجل للشحنات تحميل سبتمبر بزيادة 2.87 دولار للبرميل بعد بيع ثلاث شحنات بزيادة بين 2.40 و2.90 دولار فوق أسعار خام دبي.

شركة النفط الحكومية في عدن ترفع أسعار الوقود

على صعيد آخر، قال مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن جنوبي اليمن مساء أمس الثلاثاء إن إدارة الشركة رفعت أسعار الوقود وسط أزمة خانقة في اليومين الماضيين فيما يتصل بالمشتقات النفطية في المدينة الساحلية.

وأبلغ المسؤول رويترز بأنه بموجب القرار، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتر إلى 12200 ريال (12 دولارا) من 11200 ريال ، بفارق ألف ريال (دولار واحد) .

وبررت الشركة في بيان رسمي قرارها بارتفاع أسعار شراء التجار والموردين للوقود من الخارج فضلا عن ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وأكدت الشركة أنها تتبع سياسة سعرية مرنة تتغير تبعا لأي تغيير بالأسعار، وأنه في حالة انخفاض الأسعار عالميا ستعمل الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها والإعلان عن ذلك في حينه.

وتشتري شركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تقوم الشركة بعد ذلك ببيعه على المحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.