سعر البترول يتراجع في أسواق النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 41 دولارا للبرميل

وهبط سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 39.40 دولار

شهد سعر البترول فى أسواق النفط العالمية تراجعا اليوم الأربعاء، إذ انخفض ما يزيد عن 1% بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع مما جدد المخاوف حيال انكماش الطلب على الوقود والتي تسببت في عمليات بيع واسعة في وقت سابق من الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول فى أسواق النفط العالمية الخامان القياسيان انخفاضا اليوم الأربعاء.

وتراجع سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 41.39 دولار للبرميل، وكانت قد تراجعت في وقت سابق 1.2 % إلى 40.21 دولار.

وهبط سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 39.40 دولار بعد أن تراجعت 1.4 % إلى 36.26 دولار.

انخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 4% يوم الاثنين

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 4% يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين بيد أنهما ارتفعا يوم الثلاثاء، ومن ثم صعد سعر البترول فى الأسواق.

وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا، بجانب احتمال فرض المزيد من القيود في بريطانيا، ذلك في الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.

وفي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الخام 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر بحسب بيانات للقطاع مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 7.7 مليون برميل، ما يعادل ثمانية أمثال المتوقع تقريبا، مما يشير إلى بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن القفزة في حالات كوفيد-19 في العديد من الدول تثير علامات استفهام حول مدى تعافي الطلب عالميا.

وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى أكثر من 250 ألف برميل يوميا بحلول الأسبوع المقبل.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

على صعيد آخر، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما هبط مخزون البنزين بحوالي ثمانية ملايين برميل.

وزادت مخزونات الخام 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر لتصل إلى حوالي 495.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات محللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 298 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بواقع 199 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 7.7 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 648 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 88 ألف برميل يوميا.