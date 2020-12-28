سعر البترول يتراجع فى أسواق النفط العالمية وسط مخاوف من انكماش الطلب

شهد سعر البترول انخفاضا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين إلا أنه عوض بعض خسائره بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات المتعاملين تأثرت باستمرار المخاوف بشأن الطلب في الأجل القريب، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا سعر البترول عالميا تراجعا

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تراجعا اليوم الإثنين.

ومع إغلاق الأسواق الآسيوية، تراجع سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 51.04 دولار للبرميل، بعدما انخفض نحو 1.5% ليسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

هبط سعر البترول بالنسبة لعقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4%

وهبط سعر البترول بالنسبة لعقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.04 دولار للبرميل.

حقل نفط في العراق. أرشيف رويترز

برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع

وقال كبير محللي السوق في أواندا، جيفري هالي “مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوضت أسعار النفط سريعا معظم خسائرها اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع”.

ولقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين وتحول دون إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقع الرئيس الأمريكى بضغط من مجلس النواب في الكونجرس على خطة تحفيز جديدة

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الأحد، بضغط من مجلس النواب في الكونجرس، على خطة تحفيز جديدة لإنعاش الاقتصاد، قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جراء تفشي فيروس كورونا.

كما وقع ترامب على قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، الأمر الذي سيمنع حصول إغلاق حكومي، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكى إنه “بصفته رئيسا للولايات المتحدة، فإن مسؤوليته حماية شعبه من الدمار الاقتصادي والصعوبات التي سببها فيروس كورونا”.

وأضاف ترامب أن “العديد من الشركات الصغيرة أُجبرت على الإغلاق نتيجة الإجراءات القاسية من قبل الولايات التي يديرها الديمقراطيون”، مؤكدا أن “وظيفته لا تنتهي حتى يعود جميع الأمريكيين إلى العمل”.

وأشار ترامب إلى أنه نتيجة لعمله مع الكونجرس في تمرير قانون “كيرز” في وقت سابق من هذا العام، تجنبت الولايات المتحدة كسادا كبيرا، وأن الفريق المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا حقق نجاحا كبيرا تحت قيادته، بالتوصل إلى لقاح يتطلب إنتاجه وتوزيعه سنوات.

وقال ترامب إنه “بصفته رئيسا، أخطر الكونجرس أنه يريد أن تذهب المزيد من الأموال والدعم للشعب الأمريكى على شكل حزمة مساعدات تمثل ألفي دولار لكل شخص بالغ وستمائة دولار لكل طفل”.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن البند 230 من قانون الموازنة، “والذي يفيد شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل غير عادل”، حسب تعبيره، ستتم مراجعته على أن يتم إنهاؤه أو إصلاحه بشكل كبير.

وتحدث ترامب أيضا عن الانتخابات، قائلا إن مجلسي النواب والشيوخ سيركزان بقوة على عملية تزوير أصوات الناخبين التي حدثت في الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.