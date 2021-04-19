طاقة

سعر البترول يتراجع عالميا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

هبط سعر البترول بالنسبة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3%
أحمد فراج 11:14 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 11:14 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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شهد سعر البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين، إذ أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وبلدان أخرى مخاوف من تدابير أشد لاحتواء الجائحة تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل النفط، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول فى الأسواق العالمية الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى ارتدادا فى معاملات اليوم الإثنين.

هبوط سعر البترول بالنسبة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3%

وهبط سعر البترول بالنسبة  لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل بعد تقدمه 6% الأسبوع الماضي.  

 وانخفض سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 6.4% الأسبوع الماضي.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في تقرير اليوم الإثنين “التقدم على صعيد حملات التطعيم باللقاحات في الأسواق المتقدمة  يمكن رؤيته في مستويات حركة المرور على الطرق، غير أن ارتفاع وتيرة عدد حالات الإصابة قلب مسار التعافي في الدول الناشئة” مثل الهند والبرازيل، وهو ما يؤثر على سعر البترول عالميا.

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سجلت الهند زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت 273 ألفا و810 اليوم الإثنين، مما يرفع إجمالي الإصابات لما يزيد قليلا عن 15 مليونا، وهو ما يجعلها ثاني أكثر بلدان العلم تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة. وارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الهند بمستوى غير مسبوق بلغ 1619 إلى قرابة 180 ألفا.

وقالت السلطات في هونج كونج أمس الأحد، في بيان إن البلاد ستوقف حركة الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من 20 أبريل بسبب ورود حالات إصابة بفيروس كورونا منها.

وخلص استطلاع رأي شهري أجرته رويترز إلى أن الشركات اليابانية تعتقد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيشهد جولة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما يستعد الكثير منها لمزيد من تضرر النشاط.

وتعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في اليابان أقل منها بكثير في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن ردود الشركات في الاستطلاع أفادت بأن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات تتنامي سريعا.

وقالت بعض الشركات في الاستطلاع إن بطء نشاط توزيع اللقاحات مقارنة به في باقي الدول الأخرى بمجموعة السبع للدول المتقدمة وعدم الشعور بالأزمة لدى العامة سيتسببان في موجة جديدة من الإصابات.

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أسعار النفط تستقر على ارتفاع بنسبة 6% خلال الأسبوع المنصرم

واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 6% خلال الأسبوع المنصرم، مدعومة بتراجع كبير غير متوقع للخام الأمريكي.

محللون: التقلبات قد تعود إلى السوق

لكن محللين حذروا من أن التقلبات قد تعود إلى السوق حيث إن المخاوف بشأن تأثير متغيرات كوفيد-19 تتعارض مع علامات تحسن الطلب على الوقود.

وتمنح البيانات الاقتصادية الأمريكية الصاعدة – بما في ذلك الارتفاع في مبيعات التجزئة وبدء المساكن وتراجع مطالبات البطالة – المستثمرين في النفط والأصول الخطرة الأخرى تفاؤلاً بشأن التعافي الأفضل من المتوقع من جائحة فيروس كورونا.

لكن هذه الثقة يقابلها أيضًا زيادة في زيارات المستشفيات من قبل المراهقين والشباب، وكثير منهم يحملون B.1.1.7، وهو متغير فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والذي يقول مسؤولو الصحة العامة إنه الآن السلالة الأكثر شيوعًا المنتشرة في الولايات المتحدة.

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المتغير شديد العدوى، ويُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بحوالي 60% من السلالة الأصلية للفيروس.

انخفاض واردات اليابان من النفط الخام 17% في مارس

على صعيد آخر، قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين إن واردات اليابان من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركيا انخفضت 17% في مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.49 مليون طن يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 7.127 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 1.1 % عن الفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت البيانات تراجع واردات النفط الحراري لتوليد الطاقة 12.8 بالمئة في مارس إلى 8.532 مليون طن.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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