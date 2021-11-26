طاقة

سعر البترول يتراجع عالميا وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض فى الربع الأول من 2022

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس
أحمد فراج 1:46 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 1:46 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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شهد سعر البترول تراجعًا فى أسواق النفط العالمية، اليوم الجمعة، إذ تراجع خام برنت بنحو 4% لينخفض إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل، بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين، مما عزَّز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد عمليات سحب منسقة من احتياطيات الخام لدى مستهلكين؛ منهم الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وانخفض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت للجلسة الثالثة، ليخسر 3.16 دولار أو 3.8% إلى 79.06 دور للبرميل.

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وهبط سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.45 دولار أو 4.4% إلى 74.94 دولار للبرميل.

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يأتي انخفاض سعر النفط بالتزامن مع تراجع بقية أسواق المال بفعل مخاوف من أن تتسبب السلالة الجديدة في تباطؤ النمو الاقتصادي وفرض قيود على الحركة والانتقال مجددًا.

ولم يتحدد سعر تسوية للخام الأمريكي، أمس الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر.

الأنظار تتجه إلى رد فعل الصين على إعلان سحب جزء من الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى

كما تركز الأنظار على رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، خططًا لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية، بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين؛ في محاولة لتهدئة الأسعار.

وقال مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مثل هذه الخطوة ستسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور المقبلة، وذلك حسبما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول (أوبك).

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وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك يتوقع فائضًا قدره 400 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر يزيد إلى 2.3 مليون برميل يوميًّا في يناير، و3.7 مليون في فبراير، إذا مضت الدول المستهلكة قُدمًا في عمليات السحب.

توقعات بزيادة المعروض

وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع أوبك+، المجموعة التي تضم “أوبك” وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في يناير.

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ولا تزال الكمية الإجمالية للسحب من الاحتياطيات بين 70 و80 مليون برميل، وهو ما يقلّ عما كانت تتوقعه السوق.

وقال تسوتومو سوجيموري، رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني، للصحفيين، مساء أمس الخميس “لأن الكمية صغيرة أعتقد أن الهدف هو تخفيف قلة الإمدادات، وليس إحداث تأثير كبير على أسواق النفط”.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.

وقال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر وأواخره.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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