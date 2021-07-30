سعر البترول يتراجع عالميا وسط توقعات بتنامى الطلب على النفط

شهد سعر البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الجمعة لكنه ما زال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالمن بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول للخامين القياسيين تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر

وانخفض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ، التي ينتهي أجلها يوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 75.60 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.75 % يوم الخميس.

وهبط سعر البترول بالنسبة لعقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 74.62 دولار للبرميل.

وتراجع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 73.19 دولار للبرميل، ليقلص مكسبا حققها يوم الخميس بواقع 1.7 %.

محللة: تراجع سعر البترول قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة “تراجع سعر البترول قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف”.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانج “هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب”.

وأعلنت شركتا التكرير الأمريكيتان فاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.

توقعات بارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني

فى سياق متصل، أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر سيرتفع 1.07 دولار إلى 72.73 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدار يوليو لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 72.53 دولار للبرميل في سبتمبر، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة

سعر البترول يغلق على ارتفاع أمس الخميس

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، ليتجاوز خام القياس العالمي برنت 76 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلص المخزونات بالولايات المتحدة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل بما يعادل 1.75 % ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.23 دولار أو 1.7 % إلى 73.62 دولار للبرميل.

وتفيد البيانات الصادرة عن جينسكيب للمعلومات باستمرار تراجع المخزونات بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، حسبما ذكر متعاملون اليوم.

وبلغت مخزونات كاشينج 36.299 مليون برميل بعد ظهر الثلاثاء، منخفضة 360 ألفا و917 برميلا عن 23 يوليو.

تأتي تلك الأرقام بعد يوم من قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام المحلية تراجعت 4.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو.