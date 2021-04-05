سعر البترول يتراجع عالميا.. وبرنت يسجل 64 دولارا للبرميل

شهد سعر البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الإثنين، ليفقد مكاسب قوية حققها في الجلسة السابقة ، بدعم من قرار منظمة أوبك وحلفائها بشأن التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو ويوليو، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى هبوطا فى تعاملات اليوم الإثنين.

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتا بما يعادل 0.9%

حيث انخفض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 61 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 64.25 دولار للبرميل.

هبوط سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتا أو 0.9%

وهبط سعر البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتا أو 0.9% إلى 60.92 دولار للبرميل.

كانت عقود كلا الخامين قد جرت تسويتها بارتفاع أكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس، إذ اعتبر المستثمرون أن قرار أوبك+ تأكيدا على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية البالغة قيمتها تريليوني دولار.

وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح.

اتفاق منظمة أوبك وحلفاؤهاعلى تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو وحوالي 400 ألف برميل في يوليو.

وقال محللون من بنك جولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من جانب أوبك+، مما يسمح بعدم حدوث فيوض في الإمدادات بالسوق.

جولدمان ساكس يتوقع انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف

ويتوقع البنك انتعاشا قويا في الطلب على النفط هذا الصيف، مما يتطلب مليوني برميل إضافيين يوميا من إنتاج أوبك+ بدءا من يوليو إلى أكتوبر.

جاء القرار بعد أن دعت الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، لتظل أسعار الطاقة في متناول المستهلكين رغم المخاوف المرتبطة بالطلب، إذ لا تزال أجزاء من أوروبا خاضعة لإجراءات إغلاق، في حين من المحتمل أن توسع اليابان نطاق تدابير طارئة ضرورية لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وبموجب اتفاق يوم الخميس، ستكون تخفيضات أوبك+ عند ما يزيد قليلا فحسب عن 6.5 مليون برميل يوميا من مايو مقارنة مع ما يقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل.

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع انتعاشا أكبر للطلب على النفط هذا الصيف مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو إلى أكتوبر.

جولدمان ساكس يتوقع عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف

وأضاف أنه يتوقع عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف.

وأشار إلى أن اتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج يأتي أسبق من توقعاته بشهر (مايو بدلا من يونيو) وأن الزيادتين في يونيو ويوليو أقل حجما مما كان يتوقع.

ستضخ أوبك + المكونة من 23 دولة، بعد عام واحد من تخفيضات الإنتاج، والتي تضم 13 عضوًا أصليًا في منظمة أوبك التي تقودها السعودية و 10 دول أخرى منتجة للنفط بتوجيه من روسيا – 350 ألف برميل إضافية يوميًا في مايو ويونيو، وأكثر من ذلك. “400000” يوميا في يوليو.

حاول وزير الطاقة السعودى في البداية إقناع التحالف بعدم زيادة الإنتاج

وحاول وزير الطاقة السعودى في البداية إقناع التحالف بعدم زيادة الإنتاج. وأشار إلى استمرار تراجع الطلب جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، لا سيما الخطر على استهلاك النفط في أوروبا، حيث فرضت فرنسا إغلاقًا لمدة شهر. يكون للسعوديين القول الفصل في الإنتاج، بصفتهم الدولة التي تساهم بنصيب الأسد في جميع تخفيضات أوبك.

كان التقلب الأخير في سعر البترول في أذهان الجميع في أوبك +. كما خسر خام برنت الخام الأمريكي والنفطي العالمي ما يصل إلى 7% يوميًا في بعض الأحيان على مدار الأسبوعين الماضيين، على الرغم من استمرار أوبك + في الإبقاء على ما لا يقل عن 7 ملايين برميل يوميًا خارج السوق.

أرادت الغالبية في التحالف زيادة الإنتاج

على الرغم من هذه السلبيات، أرادت الغالبية في التحالف زيادة الإنتاج، معتقدين أن الطلب الصيفي على النفط سيكون أعلى بعدة مرات من التقديرات.

كما أن روسيا، الصوت الكبير الآخر في أوبك +، في حاجة ماسة أيضًا لتغذية طلبها المحلي المتزايد على البنزين والديزل ووقود الطائرات الذي يتوسع بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في أوروبا.