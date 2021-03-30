سعر البترول يتراجع عالميا مع فتح قناة السويس وترقب اجتماع «أوبك»

شهد سعر البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الثلاثاء عقب استئناف حركة الملاحة فى قناة السويس بعد أيام من الانتظار وتحول الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان تراجعا

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تراجعا اليوم الثلاثاء.

انخفض سعر البترول بالنسبة لخام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 %

وانخفض سعر البترول بالنسبة لخام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 % ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6 % بالمئة أمس الاثنين.

وهبط سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

وتم استئناف حركة الملاحة فى قناة السويس مساء يوم الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

تتحول أنظار السوق إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا في فيينا.

مراقب: السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها أوبك

وقال مصدر مطلع أمس الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها لتشمل مايو ويونيو وإنها مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز الأسعار.

بنك جولدمان ساكس يتوقع أن تبقي أوبك+ على مستويات إنتاجها لشهر مايو

وقال بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs إنه يتوقع أن تبقي أوبك+ على مستويات إنتاجها لشهر مايو دون تغيير عندما تجتمع المجموعة الأسبوع المقبل.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إنها تتوقع قرارا مماثلا للذي اتُخذ في الاحتماع الأخير عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الذين من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

تفقت المجموعة على مد أغلب تخفيضات الإنتاج لنهاية أبريل

اتفقت المجموعة على مد أغلب تخفيضات الإنتاج لنهاية أبريل عندما اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر، بينما سمحت لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة تبلغ 150 ألف برميل يوميا.

ولا يزال جولدمان ساكس يرى أن الانخفاض في أسعار النفط الخام “يتجاوز التحولات على صعيد العوامل الأساسية للنفط”.

وقال البنك إنه على وجه الخصوص يتوقع أن تكون الزيادة في إنتاج أوبك+ هذا الربيع أبسط، وذلك للمساعدة في تعويض كلا من بطء تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات الإيرانية، “فيما لا يزال الطلب العالمي بصدد زيادة حادة خلال الصيف”.

16 ناقلة محملة للغاز الطبيعي المسال تستعد لدخول قناة السويس

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن 16 ناقلة محملة للغاز الطبيعي المسال تستعد لدخول قناة السويس، وهو ضعفي العدد منذ يوم الجمعة، مع تعويم سفينة الحاويات إيفر جفن بشكل كامل اليوم 29 مارس بعد جنوحها حوالي أسبوع.

وقالت كبلر إن 11 ناقلة تنتظر عند المدخل الشمالي للقناة بينما تنتظر خمس ناقلات عند المدخل الجنوبي.

وأضافت أنه في المجمل ستتأخر 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الوصول إلى وجهاتها، ومعظمها في آسيا، بسبب الازدحام.

وإلى جانب ناقلات الغاز المسال، توجد حوالي 450 سفينة لنقل البضائع تحمل سلعا مختلفة تنتظر المرور في القناة.