طاقة

سعر البترول يتراجع عالميا مع تزايد المخاوف من انكماش الطلب وسط تفشي كورونا

تراجع سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.34 دولار
أحمد فراج 12:09 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 12:09 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفض سعر البترول فى أسواق النفط  العالمية أكثر من 3% اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان تراجعا اليوم الإثنين.

انخفض سعر البترول لخام برنت بما يصل إلى 5.8%

وانخفض سعر البترول لخام برنت بما يصل إلى 5.8% وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.

وتراجع سعر البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.34 دولار بما يعادل 3.5% إلى 36.60 دولار للبرميل.

وهبط سعر البترول بالنسبة لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9% مسجلا 34.38 دولار.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تهوى 9% في يومين لتضخم المعروض وتفاقم إصابات كورونا

تعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، “متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة”.

قلص البترول خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر، ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم.

إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر

من ناحية أخرى، أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع تقرير لوكالة إنترفاكس أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تضخ 2 مليون جنيه لتطوير قرية أولاد صبور

وأوردت الوكالة نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر.

وأضافت إنترفاكس أن إنتاج شركة الغاز العملاقة جازبروم ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر تشرين الأولي إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.

ووفقا لمسح أجرته رويترز، ارتفع إنتاج أوبك أيضا، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.

اقرأ أيضا  الكهرباء تمد مهلة التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية للمرة الثالثة

أجرت أوبك+ خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بدءا من مايو

كانت أوبك+ أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بدءا من مايو في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالطلب.

ومنذ أغسطس، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

يستثني اتفاق أوبك+ المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، التي تضخ روسيا منها في المتوسط بين 700 و800 ألف برميل يوميا. وحصة إنتاج موسكو حاليا حوالي تسعة ملايين برميل يوميا من النفط.

ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يوميا في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة كوورنا، حسبما تقوله مصادر في أوبك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

وزير البترول : لأول مرة.. «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج» نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

نسمة بيومي 2:46 م, السبت, 31 أكتوبر 20

الحكومة توضح حقيقة فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء

صفية حمدي 10:46 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

مطلع نوفمبر ..عقد جلسة تشاور مجتمعي قبل بدء تنفيذ مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط

السيد فؤاد 4:38 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

الكهرباء تمد مهلة التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية للمرة الثالثة

عمر سالم 4:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

أسعار البترول تهوى 9% في يومين لتضخم المعروض وتفاقم إصابات كورونا

خالد بدر الدين 3:49 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

مذكرات عاجلة من الصناعات «الهندسية» و«الكيماوية» للمطالبة بخفض أسعار الغاز

نسمة بيومي 6:44 ص, الأربعاء, 28 أكتوبر 20