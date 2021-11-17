طاقة

سعر البترول يتراجع عالميا مع انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية بأكثر من المتوقع

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت
أحمد فراج 12:04 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:04 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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شهد سعر البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 80.19 دولار للبرميل ، وذلك بعد خسارته 12 سنتا أمس الثلاثاء.

انخفاض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت

وانخفض سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 % إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس الثلاثاء.

يدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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محللون: السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة

ويقول محللون إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من أوبك.

من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن قطر للطاقة باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير بأكبر علاوات سعرية منذ نحو عامين بدعم من قوة الطلب في آسيا.

واشترت الشحنات على الأرجح يونيبك وإدميتسو وفيتول، للتحميل في 1-10 و11-20 و21-30 من يناير.

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وتلك أعلى علاوات في عطاءات بيع خام الشاهين القطري منذ شحنات فبراير شباط 2020، وفقا لحسابات رويترز.

ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة

فى سياق متصل، قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 655 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر . وهبطت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 107 آلاف برميل.

تباين سعر البترول خلال إغلاق أمس

وأغلقت أسعار النفط متباينة أمس الثلاثاء مع تجاذب السوق بين شح محتمل في المخزونات حول العالم وتوقعات بزيادة في الإنتاج في الأشهر المقبلة ومخاوف حيال تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا، أو 0.5 %، لتسجل عند التسوية 82.43 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2 %، لتغلق عند 80.76 دولار للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك “شح المعروض في سوق النفط سيبقى في الأجل القصير، وهو ما من شأنه أن يعطي دعما للأسعار.”

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيجورا إن شح المعروض في أسواق النفط العالمية يرجع إلى أن الطلب يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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