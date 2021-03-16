سعر البترول يتراجع عالميا الثلاثاء مع ارتفاع إمدادات النفط الأمريكية

تراجع سعر البترول فى أسواق النفط العالمية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب، مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.

سجل مؤشرا سعر البترول تراجعا

وسجل مؤشرا سعر البترول عالميا الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى هبوطا اليوم الثلاثاء.

حيث تراجع سعر البترول بالنسبة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7 %، إلى 68.39 دولار للبرميل ، وكان قد هبط 0.5 % أمس الإثنين.

انخفض سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.7%

وانخفض سعر البترول بالنسبة للخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7 %، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 % في الجلسة السابقة.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح أسترا زينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا، مما يؤثر على سعر البترول فى أسواق النفط.

قوضت الجائحة الطلب على النفط

وقوضت جائحة كورونا الطلب علي النفط، لكن سعر البترول تعافى لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

في الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرقت عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

قفز سعر البترول بشكل مطرد منذ بداية 2021

وقفز سعر البترول بشكل مطرد منذ بداية 2021 مع كبح منتجين رئيسيين المعروض وتسارع وتيرة توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو ما يغذي الآمال بتعاف أقوى للاقتصادات والطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات أن نمو الناتج الصناعي في الصين تسارع في شهري يناير وفبراير متجاوزا التوقعات بينما قفز الإنتاج اليومي لمصافي التكرير الصينية %15 عن مستوياته قبل عام.

من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية بأمريكا بحوالي 46 ألف برميل يوميا في أبريل

على صعيد آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أمس الإثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 46 ألف برميل يوميا في أبريل إلى نحو 7.46 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل التشكيلات الصخرية تقريبا من المتوقع أن يهبط وأن أكبر الانخفاضات ستكون في حوضي إيجل فورد ونيوبرارا، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بحوالي 15 ألف برميل يوميا في كل منهما مقارنة مع مارس.

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج في برميان، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، من المتوقع أن يرتفع بحوالي 11 ألف برميل يوميا إلى 4.3 مليون برميل.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حقل باكن في نورث داكوتا ومونتانا بحوالي 12 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية السبعة الرئيسية سيهبط بحوالي 0.3 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 82.6 مليار قدم مكعبة في أبريل.