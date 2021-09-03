سعر البترول يتباين عالميًّا مع هبوط الدولار وتناقص المخزونات الأمريكية

شهد سعر البترول تباينًا فى أسواق النفط العالمية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار وانخفاض الإمدادات الأمريكية، فى الوقت الذى تتجه فيه الأسعار صوب تحقيق مكاسب محدودة قبل تقرير شهري مرتقب بشدة للوظائف في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشرا سعر البترول الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تباينًا فى الأداء، خلال تعاملات اليوم.

حيث ارتفع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو ما يعادل 0.2% إلى 73.16 دولار للبرميل.

تراجع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وتراجع سعر البترول فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات، ما يعادل 0.1% إلى 69.95 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخامي النفط القياسيين 2%، أمس الخميس، لتضع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على مسار الارتفاع 1.8% في الأسبوع، بينما يتجه برنت صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.6%.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس. بي. آي لإدارة الأصول، إن التحرك الهبوطى لخام غرب تكساس الوسيط يرجع على الأرجح لقيام المتعاملين بالتخلص من انكشاف مراكزهم على السوق قبل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، بفعل مخاوف من أن التقرير ربما يأتي أضعف من متوسط التوقعات.

لكن بعض المحللين يرون مجالًا لتحقيق سعر النفط المزيد من المكاسب في ظل شح إمدادات الخام ومؤشرات على تعافي الطلب على الوقود.

محلل: النفط مهيأ للارتفاع أكثر

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا “في ظل أن سوق النفط ستظل تسجل عجزًا قويًّا لبقية العام، يبدو أن النفط مهيأ للارتفاع أكثر في الوقت الذي تبعث فيه أوبك+ بإشارات عن الانضباط في تقليص التخفيضات وتواصل المخزونات الأمريكية الهبوط”.

تأتي زيادة أسعار البترول، هذا الأسبوع، أيضًا في ظل انخفاض الدولار الأمريكي، مما يقلص تكلفة النفط لحائزي بقية العملات ومع تداعيات الإعصار أيدا.

وما زال إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميًّا من النفط متوقفًا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، إذ تبطئ الأضرار التي لحقت مناطق هبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود عودة الأطقم إلى المنصات البحرية، وفقًا لما قالته مصادر لرويترز.

ومما يقلص تأثير الإمدادات، أن الطلب على النفط مكبوح في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء والتي تبطئ إعادة فتح مصافي التكرير التي أغلقت في لويزيانا.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل أمس الخميس

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل أمس الخميس بدعم حالة من التفاؤل إزاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من جائحة فيروس كورونا وبعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وصعد خام برنت 1.44 دولار بما يعادل 2% إلى 73.03 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو 2% إلى 69.99 دولار للبرميل.

تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة 7.2 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال روبرت يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو “هناك أسباب وجيهة لهذا الارتفاع.. لدينا 1.5 مليون برميل لا تزال متوقفة بالخليج الأمريكي، وكانت كميات الخام منخفضة 7.2 مليون برميل، والمخزونات عند أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019”.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين انخفض معدل التسريح من العمل في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 24 عامًا، مما يشير إلى نشاط بسوق العمل على الرغم من إصابات كوفيد- 19 الجديدة.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المتحالفون معها، ومنهم روسيا، وهو تكتل يعرف باسم أوبك+، توقعات الطلب لعام 2022، في إشارة إلى التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي.

واتفقت أوبك+ يوم الأربعاء على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر إلى السوق.