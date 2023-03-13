سعر البانيه اليوم الإثنين فى السوق المحلية

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أسعار البط اليوم

عند 170 و180 جنيها – باختلاف المنطقة – بالسوق المحلية وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و95 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الرومى اليوم

وبدأت أسعار الرومى اليوم من 95 إلى 120 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 78 و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.