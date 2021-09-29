طاقة

سعر الألف متر مكعب من الغاز يتجاوز ألف دولار في أوروبا

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المال - خاص 10:23 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 10:23 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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دلت معطيات التداول على بورصات ICE Futures، على أن عقود الغاز الآجلة في أوروبا، تجاوزت بعد تصحيح الأمس للرقم القياسي، مرة أخرى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

بلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر، وفقا لمؤشر TTF الهولندي الذي يعتبر أكثر المراكز الأوروبية سيولة، عند افتتاح التداول، حوالي 955 دولارا، ثم تم تصحيحه بشكل طفيف، ليعود إلى النمو بعد ذلك إلى 1000 دولار.

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وبحلول الساعة 10.25 بتوقيت موسكو وصل إلى 1024 دولارا لكل ألف متر مكعب، أي بزيادة 6.7٪ عن السعر المحسوب يوم الثلاثاء.

يتم احتساب دينامية العقود الآجلة في البورصة انطلاقا من سعر التسوية ليوم التداول السابق.

وأغلق التداول يوم الثلاثاء عند 940 دولارا لألف متر مكعب، وبلغ السعر المحتسب رقما قياسيا- 960 دولارا.

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وفي ذات الوقت، تجاوزت أسعار الغاز في المزاد يوم 28 سبتمبر الرقم القياسي مقدار 1040 دولارا لكل ألف متر مكعب. في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد.

في أوائل أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر TTF الهولندي حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية أغسطس اقترب المؤشر من مستوى 600 دولار.

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بقلم المال - خاص

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