اقتصاد وأسواق

سعر الأسمنت اليوم 8-10-2021 في مصر

يقدر أن يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا قرابة 50 مليون طن سنويا
دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 6:00 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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سعر الأسمنت اليوم للمستهلك بلغ من 900 وحتي 1200 جنيه للطن، وفقاً لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

استقر سعر طن الأسمنت اليوم في مصر عند 1200 جنيه للطن كحد أقصي للمستهلك بعد ارتفاعات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، واتفقت عدد من الشركات علي زيادات بين 10-50 جنيها للطن خلال الأسبوع الماضي فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت علي مدار شهر سبتمبر الماضي،وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

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وتراوحت أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع من 850 وحتي 1150 جنيه للطن، وفقاً الزيني.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاجتكارية، قد وافق يوليو الماضي، علي خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًا بنسب بين 10 وحتي 14% تدريجيًا، وذلك كأحد الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتي يوليو 2022.

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ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي قرابة 23 شركة.

ويقدر أن يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا قرابة 50 مليون طن سنويا، وهو نفس الإستهلاك المحلي تقريبًأ، وفقًا للزيني.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت اليوم الثلاثاء سجلت قرابة 50 جنيها، ويصل وزنها لقرابة 50 كيلو

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بقلم دعاء حسني

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