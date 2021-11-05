اقتصاد وأسواق

سعر الأسمنت اليوم الجمعة 5-11-2021

هناك رتبتين من الأسمنت البورتلاندي في مصر وهما 42.5 و52.5
دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21 6:00 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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سعر الأسمنت اليوم الجمعة 5-11-2021، استقر عند الارتفاعات التي سجلها أكتوبر الماضي، وفقًا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجار

سعر الأسمنت للمستهلك

سعر الأسمنت البورتلاندي المستخدم في حديد التسليح في عمليات البناء استقر بين 1050 حتى 1200 جنيه للطن للمستهلك، وفقًا لما أكده رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سعر الأسمنت الأسود

وهناك رتبتين من الأسمنت البورتلاندي في مصر وهما 42.5 و52.5 وكلاهما يستخدمان مع حديد التسليح، ويطلق على هذا الصنف من الأسمنت أيضًا الأسمنت الأسود أو الرمادي ويختلف عن الأسمنت الأبيض.

أسعار مواد البناء في مصر

سعر الأسمنت الأسود، اليوم الجمعة تسليم أرض المصنع تراوح بين 850 وحتى 1050 جنيه للطن.

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وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كل المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي، ليصدر قرار حماية المنافسة منتصف يوليو وليطبق لمدة عام.

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ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر شيكارة الأسمنت

يصل سعر شيكارة الأسمنت إلي 60 جنيها.

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بقلم دعاء حسني

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