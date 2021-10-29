اقتصاد وأسواق

سعر الأسمنت اليوم الجمعة 29-10-2021.. وتوقعات بتغييرات الاثنين المقبل

أية تغييرات جديدة قد تطرأ على أسعار مواد البناء تكون اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل.
دعاء حسني 9:26 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 9:26 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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سعر الأسمنت استقر، اليوم الجمعة 29-10-2021، عند الارتفاعات التي وصل إليها علي مدار خلال شهر أكتوبر الحالي، وفقًا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء في مصر

ويؤكد رئيس الشعبة لمواد البناء أن أية تغييرات جديدة قد تطرأ على أسعار مواد البناء تكون اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل.

سعر الأسمنت للمستهلك

سعر الأسمنت البورتلاندي المستخدم في حديد التسليح في عمليات البناء استقر بين 1050 حتى 1200 جنيه للطن للمستهلك، وفقًا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سعر الأسمنت الأسود

ومن المعروف أن هناك رتبتين من الأسمنت البورتلاندي في مصر وهما 42.5 و52.5 وكلاهما يستخدمان مع حديد التسليح، ويطلق على هذا الصنف من الأسمنت أيضًا الأسمنت الأسود أو الرمادي ويختلف عن الأسمنت الأبيض

سعر الأسمنت الأسود، اليوم الجمعة تسليم أرض المصنع تراوح بين 850 وحتى 1050 جنيه للطن.

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كانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعات عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كل المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي، ليصدر قرار حماية المنافسة منتصف يوليو وليطبق لمدة عام.

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ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت يبلغ اليوم الجمعة، 60 جنيهًا بدلًا من50 جنيهًا سعره مطلع أكتوبر الحالي.

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بقلم دعاء حسني

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