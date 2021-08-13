سعر الأسمنت اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر أكثر من 255 مليار جنيه

سعر الأسمنت للمستهلك استقر اليوم الجمعة 13-8-2021، عند مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي بين 900 و1000 جنيه للمستهلك، فيما يتراوح سعر البيع تسليم أرض المصنع بين 770 إلى 900 جنيها للطن، وفقا لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أوصت بمراجعة قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بموافقته على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب تأثيرات القرار علي سعر الأسمنت للمستهلك، وأوصت أن تكون المراجعة كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعًا منتصف يوليو الماضي، فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

ويبلغ سعر شيكارة الأسمنت 50 جنيها للشيكارة للمستهلك.