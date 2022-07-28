سعر الأرز اليوم الخميس 28-7-2022.. وطن الشعير يواصل مستوياته المرتفعة

شهد سعر الأرز اليوم الخميس 28-7-2022 استقرار متواصل بعد ارتفاعه بقوة مطلع الأسبوع الجارى عند مستوى 10.5 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة.

ووفقا لمصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات ، فإن سعر الأرز اليوم رفيع الحبة يسجل 10.1 الآف جنيه لطن الشعير بانخفاض 400 جنيه عن الطن عريض الحبة.

الأرز الشعير

وأضاف السلطيسي في تصريحات للمال ، أن السوق تشهد هدوءا في العرض والطلب حاليا ، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد خلال نهاية شهر أغسطس المقبل والمرتقب فيه زيادة المعروض.

وأشار عضو شعبة الأرز إلى أن الأسعار الحالية تنعكس أيضاً على سعر طن الأرز الأبيض اليوم ، والذي يتراوح سعره ما بين 13 إلى 16 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وكان الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قد أعلن أن موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد سيبدأ من منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

وأشار شحاتة إلى وصول مركب من الخارج محملة بـ50 ألف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية خلال أيام ، ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وتخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تحويل محصول الأرز العام المقبل كمحصول القمح، مشيرًا إلى أنه سيدخل كمشترٍ للسلعة كما يحدث مع القمح لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها.

وتقوم مصر بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، لافتا إلى أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير.