سعر الأرز الشعير اليوم 12-9-2022 .. وتوقعات بتراجع سعر الكيلو

استقرار جديد في سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12-9-2022 على مدار الأسبوع، بعد انخفاضه بأكثر من 1000 جنيه للطن، مطلع الأسبوع الحالي، مع توقعات باستمرار السعر عند مستوياته المنخفضة في الأسواق المحلية.

ارتفاع المعروض في الفترة الأخيرة مع تراجع الطلب أسهما في انخفاض سعر الأرز الشعير اليوم عند مستوياته الأخيرة، على خلفية بدء موسم الحصاد المحلى الشهر الحالى، وزيادة المعروض من الأرز بالسوق المحلي.

الأرز

وعلمت “المال” من عضو في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر الأرز الشعير اليوم بلغ نحو 8600 جنيه للطن عريض الحبة، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 8200 جنيه.

وتوقّع المصدر، في تصريحات، لـ”المال”، استمرار التراجع في أسعار الأرز اليوم بعد تدفق كبير في الأرز داخل السوق المحلي مؤخرًا مع بدء حصاد المحصول الجديد، بعدما ورَّد المزارعون كميات مبدئية للمضارب والتجار من الزراعات المبكرة، بالإضافة إلى ضخّ وزارة التموين كميات أخرى من الأرز.

كانت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب قد أعلنت مؤخرًا أن وزارة التموين والتجارة حريصة على توفير جميع السلع الأساسية للمواطن طوال الوقت تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، وأنه اعتبارًا من شهر سبتمبر فإن سعر الأرز سيصل الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق إلى 12 جنيهًا، بدلًا من 14 و16 جنيهًا حاليًّا.

وأكد أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيهًا، وقد ينخفض عن ذلك، بدلًا من السعر الحالي الذى يتراوح من 16 حتى 20 جنيهًا حاليًّا للكيلو المعبأ، ومع بداية الشهر المقبل سيكون هناك حد أقصى لسعر الأرز الأبيض.

وتوقعت شعبة الأرز وصول إجمالى كميات محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7- 8 ملايين طن، بما يعادل 4 إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.