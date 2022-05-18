سعر الأرز الأبيض اليوم 18-5-2022 في مصر

سعر الأرز الأبيض اليوم، شهد تراجعا في الأسعار داخل الأسواق، نتيجة إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، ما تسبب في انحفاض أسعار الأرز الأبيض داخل السوق.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت الخميس الماضي، الممارسة رقم 1 لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

سعر الأرز الأبيض اليوم

في هذا السياق، قال محمود البرنصولي، أحد تجار الأرز الأبيض، إن الأرز الأبيض سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها سواء ارتفع سعره أو انخفض، لافتا إلى أن وزير التموين أعلن عن التعاقد على أرز أبيض مستورد ما أدى إلى تراجع أسعار الأرز الأبيض في الأسواق المصرية.

وأضاف البرنصولي لـ”المال”، أن سعر الأرز الأبيض اليوم العريض انخفض لـ14.5 جنيه، بعد أن وصل سعره لـ16 جنيه، أما سعر الأرز الرفيع وصل 13 جنيها بعد أن كان بـ14.5 جنيه للكيلو.

ولفت إلى أن طن الشعير انخفض من 10 آلاف و500 جنيها، إلى 8 آلاف و500 جنيها بسبب استيراد أرز أخر من الخارج.

وأشار إلى أن الاقبال على الأرز متراجع الفترة الحالية نظرا لارتفاع أسعار الأرز الأبيض والشعير داخل الأسواق المحلية.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وشهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا، خلال بداية التداولات الصباحية.

وأكد إسلام عثمان أحد تجار الأرز الأبيض، أن هناك انحفاضا في أسعار الأرز الأبيض، لعدم الإقبال عليه الفترة الحالية، لافتا إلى أن كيلو الأرز الأبيض العريض انفخض سعره لـ15 جنيها، بعد أن بلغ سعره الفترة الماضية 17 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأضاف عثمان لـ”المال”، أن هناك انخفاضا أيضا في سعر الأرز الأبيض الرفيع إذ بلغ سعر الكيلو اليوم 13 جنيها، بعد أن وصل سعره لـ14.5 جنيه، لافتا إلى أن الاقبال على الأرز الأبيض ضعيف بسبب تخزين المواطنين لهذا المحصول.