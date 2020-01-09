سعر إيجار المتر جنيه.. تعرف على تفاصيل مشروع «شارع مصر»

تضمن عبارات مثل: "اسع كما لو أنه من المستحيل أن تفشل"

افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم مشروع «شارع مصر» التجاري، الذي يضم محال ومطاعم للشباب، في حضور محمد خميس رئيس جميعة مستثمري 6 أكتوبر، وأيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني بالمدينة. المهندس شريف الشربيني وأيمن أبو العلا عضو مجلس النواب خلال افتتاح اليوم

مكونات المشروع

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر لـ”المال” أن المشروع يضم 50 محلا أو عربة تجارية للشباب، في مجالات مختلفة منها الأطعمة واخرى للمشروبات وثالثة للاكسسوارات بجانب منطقة ألعاب للأطفال.

وقال الشربيبني إن متوسط سعر إيجار المتر اليومي يصل إلى جنيه واحد، وتبلغ المساحة المخصصصة للفرد نحو 25 مترا مربعا، هو سعر رمزي يستهدف تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات في إطار رسمي مضيفاً أنه موقع المشروع متميز حيث يقع على المحور المركزي الشمالي بجوار مدينة الثقافة والفنون. جانب من “شارع مصر “

شروط التقديم

وذكر أن الجهاز عنده اختيار للفائزين بالحصول على وحدات داخل المشروع وضع مجموعة معايير بينها أن يتراوح سن المتقدم مابين 25 -40 عاما وليس لديه أى عمل أخر وذلك لاستهداف البطالة بين الشباب متوقعاً أن يساهم المشروع في توفير نحو 600 فرصة عمل. جانب من الاحتفال

وتم اختيار الفائزين بالمشروع بنظام القرعة وقال الشربيني إن المشروع تنافس عليه مايقرب من 300 شابا وفاز نحو 50 منهم ومثلهم في قائمة الانتظار في حال اخلال أحد من الفائزين بنظام التعاقد أو اعتذر لأى سبب .

طرح موقعين الفترة المقبلة

وقال الشربيني أن الجهاز يستهدف طرح موقعين أخرين خلال الفترة المقبلة بنفس الألية في اطار تحسين الخدمات المقدمة وتوفير فرص العمل للشباب . عروض واحتفالات بالمشروع الوليد

واجمع عدد مجموعة من الفائزين بالمحلات أن المشروع يقع في منطقة متميزة مما يساهم في زيادة حجم الإقبال بشرط استمرار الدعايا والدعم للمشروع الوليد .

شارع مصر ..عبارات حماسية

ومشروع «شارع مصر » تم اطلاقه في عدد من المدن كما ان شركة أسواق مصر لديها تجربة رائدة في تلك النوعية من المشروعات واطلاقتها عليها شارع 306 .