سعر أنبوبة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين 2022 .. تعرف عليه

أكد مسئول حكومى بقطاع البترول أن سعر أنبوبة البوتاجاز ثابتا عند 70 جنيها للأسطوانة المنزلية و140 جنيها للتجارية، نافيا حدوث أى زيادات جديدة فى سعرها.

وعن بيع أنبوبة البوتاجاز فى بعض المناطق بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 100 جنيه، فى ظل ذروة الموسم الشتوى قال المسئول الأسطوانة سعرها ثابت ولم يرتفع منذ آخر قرار بزيادته ديسمبر الماضى.

وتابع المسئول: الباعة المتجولون فى الأسواق يقوموا بإضافة ما يتراوح بين 15-30 جنيها على سعر الأسطوانة الرسمى، ولابد أن يعى المواطن السعر للحقيقى للأسطوانة، وعلى أساسه يقوم بالشراء عبر منافذ التوزيع الرئيسية أو من خلال البائع المتجول ولكن بزيادة بسيطة ومعقولة عن سعر الأسطوانة الرسمى. رحلة صعود سعر أنبوبة البوتاجاز خلال 30 عاما

وقد رفعت الحكومة أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق المحلية ديسمبر الماضى ،بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة.كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات له نهاية العام الماضى إن أسعار غاز البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، وتستورد مصر 50% من الاستهلاك.

وتابع الوزير خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية : دي السلعة الوحيدة اللي لسة الدولة بتدعمها، وأسطوانة البوتاجاز بـ65 جنيها، ولكن الأنبوبة سعرها معدي الـ140 جنيها».