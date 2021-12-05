طاقة

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 5-12-2021

70 جنيه للحجم المنزلى و140 جنيه للتجارى بعد الزيادات الأخيرة
نسمة بيومي 7:34 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 7:34 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

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سجل سعر انبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 70. جنيه للحجم المنزلى سعة 12.5 كيلوجرام ، و140 جنيه للحجم التجارى سعة 25 كيلو جرام ، عقب الزيادات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على سعر انبوبة البوتاجاز أمس السبت.

وكان سعر البوتاجاز يبلغ قبل الزيادات 65 جنيه للانبوبة المنزلية ،و130 جنيه للتجارية.

وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها السنوية من غاز البوتاجاز من الخارج ،لعدم كفاية الإنتاج المحلى.

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وتسعى الى زيادة الإنتاج عبر تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لزيادة قدرات معامل التكرير.

وتم تطبيق قرار زيادة سعر انبوبة البوتاجاز بداية من أمس السبت لدى كافة الشركات والموزعين العاملين فى سوق البوتاجاز بالسوق المصرية.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات له منذ أيام إن أسعار غاز البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، وتستورد مصر 50% من الاستهلاك.

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وتابع الوزير خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية : دي السلعة الوحيدة اللي لسة الدولة بتدعمها، وأسطوانة البوتاجاز بـ65 جنيها، ولكن الأنبوبة سعرها معدي الـ140 جنيها».

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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