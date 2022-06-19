سعره يصل إلي 24999 جنيها.. تعرف علي مواصفات هاتف «Xiaomi 12 pro»

أعلنت شركة شاومي اليوم عن إطلاق هاتف ” Xiaomi 12 Pro” الجديد كليًا في الأسواق المصرية. مشيرة إلى أنه تم تصميم” Xiaomi 12 Pro “لتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال استوديو تصوير فيديو متطور وقوة ترفيهية، وتقدم تطورات مبهرة في خوارزمية Xiaomi AI ، وقوة المعالجة الرئيسية، وتجربة شاملة من جميع النواحي. التقط لقطات سينمائية في أي وقت.

ويتميز هاتف “Xiaomi 12 Pro” بكاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجا بكسل، والتي تتميز بمستشعر رئيسي كبير للغاية من سوني IMX707.

المستشعر قادر على التقاط كميات كبيرة من الضوء ليعطي قدرات تصوير متقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة. يعمل Xiaomi 12 Pro أيضًا بأحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة شاومي. تسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الأهداف المتحركة، ويقوم” Xiaomi ProFocus” بالتعرف على العناصر وتتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات مع إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه.

ويستخدم” Ultra-Night Video” الخوارزميات الخاصة بشركة شاومي لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية توفر سينما AI بنقرة واحدة، خيارات إبداعية عديدة لإنتاج الفيديو، مثل أوضاع Parallel World وFreeze Frame Video وMagic Zoom.معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة.تتطلب التجربة الرائدة أداءً رائدًا.

ويتميز” Xiaomi 12 Pro ” بمعالج” Snapdragon® 8 Gen 1 ” النظام الأساسي المحمول الأكثر تقدمًا من Qualcomm. يعتمد هذا المعالج على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويعزز أيضًا الرسوميات GPU بنسبة 30٪ وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق 1.

والهاتف الجديد مزود بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية، وتجارب ترفيهية شاملة لا تتيح سلسلة Xiaomi 12 Pro للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة فحسب، بل تتيح لهم أيضًا استعادة تلك اللحظات بتفاصيل مذهلة عبر تجربة ترفيهية استثنائية.

ويوفر الهاتف مشاهدة حية على شاشة” AMOLED Dot ” المصنفة A + بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor. لمزيد من راحة البال، تتميز الشاشة بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision®، وهي تقنية التصوير الرائدة في صناعة السينما والتي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة.

في الوقت نفسه، يعيد “Xiaomi 12 Pro” تعريف الشاشة الرئيسية من خلال عرض سلس للغاية للتصفح والتنقل. تعمل شاشة” WQHD + ” ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي يبلغ حجمها 6.73 بوصة على تعزيز AdaptiveSync Pro لضبط شاشة LTPO الديناميكية بذكاء بين 1 هرتز و120 هرتز بناءً على المحتوى.

يدعم هاتف HDR 10+ Xiaomi 12 Pro وحاصل على شهادة SGS Eye Care Display ، مما يُظهر الرعاية لصحة المستخدمين البصرية على المدى الطويل أثناء جلسات الماراثون.

ويتميز Xiaomi 12 Pro بخاصية SOUND BY Harmon Kardon، وتخلق تجربة صوتية غامرة مدعومة من Dolby Atmos®، مما يوفر صوتًا محيطي بتفاصيل غنية ووضوح وواقعية عبر جميع وسائل الترفيه المفضلة لديك. توفر مكبرات الصوت الرباعية من Xiaomi 12 Pro – على شكل مكبرات صوت ومكبرات صوت ثنائية – تفاصيل واضحة وتغطي نطاقًا مذهلاً من الصوت.يتميز Xiaomi 12 Pro بسرعة مذهلة 120 واط Xiaomi HyperCharge بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تشحن بالكامل في 18 دقيقة فقط باستخدام وضع Boost، يوفر Xiaomi 12 Pro قدرات شحن من الجيل التالي تواكب متطلبات المستخدم.

ويدعم Xiaomi 12 Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات. لتحسين تجربة المستخدم الأساسية بشكل أكبر، يأتيPro Xiaomi 12 بMIUI 13، الذي تم إصداره عالميًا في وقت سابق من هذا العام.

ويتضمن التحديث مساحة تخزين أسرع وكفاءة عملية أعلى في الخلفية ومعالجة أكثر ذكاءً وعمر بطارية أطول. تشمل الميزات الجديدة في التجربة التي تم تحسينها خاصية التخزين السائل المبتكرة من شركة شاومي، والذاكرة Atomized وغيرهم الكثير. يتوفر هاتف Xiaomi 12 Pro بنسخة12GB+256GB بسعر24,999 جنية مع هداية قيمه وهي Mi Electric Scooter وعند شرائك من Orange ستحصل علي مميزات إضافية باقة انترنت مجانية لمدة عام، و سيكون متوفر في فروع شاومي ستورز و Orange بضمان عامين و ستة شهور علي الشاشة في حال الكسر صالح لمرة واحدة.