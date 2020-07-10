سعرالريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10-7-2020 بالبنوك المصرية

يقدم المصرف المتحد أقل سعرًا لشراء الريال السعودي في مصر

ترصد جريدة “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الجمعة ، الموافق 10-7-2020.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

وتراجع سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

سعر الريال السعودي فى البنوك الحكومية

كما استقر سعر الريال السعودى في كل من بنكي “الأهلى ومصر” وسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه البيع، مقابل 4.19 جنيه للشراء، و4.30 جنيه البيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

تراجع سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع مقابل، 4.19 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات أمس.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وهبط سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى “cib”

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي 4.15 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.