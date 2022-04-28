سعرالريال السعودي اليوم الخميس 28-4-2022 في البنوك المصرية￼

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 أبريل 2022 ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وكما أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك وصول سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت شاشات التدولات وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.95 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.76 جنيه للشراء، و4.94 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما بلغت مستويات سعر ءللريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.