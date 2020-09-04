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سعرالدولار يفقد 4.8 قرش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجل أعلى سعر للدولار 15.82 و 15.92 جنيها للشراء والبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والاستثمار العربي .
سيد بدر 3:50 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20 3:50 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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انخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك المصرية بنحو 4.8 قرش ليسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 15.769 جنيها للشراء و15.869 جنيها للبيع أمس مقابل 15.817 جنيه للشراء و15.917 جنيها للبيع في تعاملات الخميس قبل الماضي .

وخلال تعاملات أمس أنهى متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية متراجعًا نحو 3 قروش، ليسجل متوسط العملة الأمريكية نهاية تعاملات أمس ، نحو 15.769 جنيه للشراء و15.869 جنيه للبيع، مقابل 15.799 جنيه للشراء و15.899 جنيه للبيع أول أمس الأربعاء.

بينما كان متوسط سعر الدولار فقد نحو 12 قرشًا خلال تعاملات أغسطس الماضي.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار 15.82 و 15.92 جنيه للشراء والبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والاستثمار العربي .

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر العملة الأمريكية في تعاملات البنك الأهلي المتحد 15.81 و 15.91 جنيه للشراء والبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الورقة الخضراء في بنك قطر الوطني 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

وحدد بنكا الأهلي ومصر سعر العملة الأمريكية عند مستوى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع .

14 بنكًا تبيع الدولار عند مستوى 15.87 جنيه

ويسجل سعر الدولار 15.77 و 15.87 جنيه للشراء والبيع في بنوك المصري الخليجي والمصرف المتحد وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي والتنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني والتعمير والإسكان .

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

ويبلغ سعر الدولا ر15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع في بنوك مصر إيران وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية وإتش إس بي سي .

أقل سعر للعملة الأمريكية

يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية 15.75 و 15.85 جنيها للشراء والبيع .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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