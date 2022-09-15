سعد هنداوي يوجه رسالة لمن سيتولى «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» عقب انتهاء مدة رئاسته

أعلن المخرج سعد هنداوي، الأربعاء، عن انتهاء فترة رئاسته لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية .

وكتب هنداوي عبر صفحته الشخصية بفيسبوك : ” بحمد الله انتهت مدة رئاستى لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، أتمنى التوفيق لمن سيتولى رئاسة المهرجان فى الدورات المقبلة”.

وأضاف: “لا بد وأن أشكر وزيرة الثقافة السابقة دكتورة إيناس عبد الدايم، لثقتها ودعمها الكبير وطاقتها الإيجابية دوما، كما أشكر المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى لحضوره الفاعل والمشرف”.

وأردف قائلا: “والشكر موصول لزميلتى وصديقتى وأختى السيناريست زينب عزيز الرئيس السابق للمركز القومى للسينما، على تفانيها وأمانتها فى الوقوف بقوة لخروج الدورة الـ23 بتميز ونجاح، كما أشكر كل من عمل فى المهرجان بأمانة”.