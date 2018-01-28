سعد سمير يجري فحصا طبيا لتحديد موقفه من لقاء الإسماعيلي

على المصري:يجرى سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة اليوم الأحد، على العضلة الخلفية، لتحديد درجة الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وتحسم الأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من اللحاق بمباراة الإسماعيلي المقبلة والمحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.وك

على المصري:

يجرى سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة اليوم الأحد، على العضلة الخلفية، لتحديد درجة الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وتحسم الأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من اللحاق بمباراة الإسماعيلي المقبلة والمحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان سعد سمير قد غادر مران الفريق امس السبت، بسبب شكواه من ثقل في العضلة الخلفية، ففضل الجهاز الفني للأهلي أن يجري اللعب أشعة ويخضع لفحص طبي اليوم؛ حتى يطمئن على حالته قبل مباراة الإسماعيلي.

من جانب آخر، حصل رامي ربيعة، مدافع الفريق، على راحة لمدة يومين لإنهاء اجراءات الحصول على تأشيرة ألمانيا، ويسعى لإنهاء إجراءات السفر في أقرب وقت؛ للخضوع لفحص طبي في ألمانيا، يتحدد على أثره فترة العلاج والتأهيل المناسبة له، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا بمزق في العضلة الضامة.

وكانت لجنة الكرة بالنادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد وافقت على سفر اللاعب لتلقي العلاج في ألمانيا، بعد طلب اللاعب والجهاز الطبي بقيادة حسام البدرى، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا.