سعد الهلالي : مسلسل الاختيار غايظ الإرهابيين أوي لأنه واصل لقلوب الناس

شدد الهلالي على ضرورة أن يحافظ الأباء على أبنائهم بعيدا عن الفكر المتطرف،

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن انتشار تبريرات الجماعات الإرهابية على قتالهم للجيش والشرطة في الفترة الحالية جاء بسبب انتشار مسلسل الاختيار والذي يصور بطولة الشهيد أحمد المنسي في سيناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري : مسلسل الاختيار غايظهم أوي لأنه واصل لقلوب الناس وقايم بدور عبقري وهو دور المفاضلة ومن أجمل المسلسلات كتابة وفنا وكشفهم .

وأكد أن الدولة تقاتل الإرهابين من منطلق ديني وعقلي وإنساني، مضيفا : نقاتلهم لانهم يحتكروا الدين لأنفسهم ولم يجعلوا الدين لله ونقاتلهم لأنهم يقاتلوننا ويجب لكل إنسان أن يحمي رأيه ونقاتلهم للحفاظ على أماكن العبادة ولأنهم منعونا من إقامة سنة الله الكونية.

وشدد الهلالي على ضرورة أن يحافظ الأباء على أبنائهم بعيدا عن الفكر المتطرف، موضحا أن هذا الفكر يحاول الوصول للناس من خلال اقتطاع سياقات من القرآن والسنة في غير محلها.