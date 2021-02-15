اقتصاد وأسواق

«سعد الدين»: انطلاق مشروع توريد الغاز عبر الناقلات إلى مصانع سيناء خلال أيام

من المخطط أن يبدأ التوريد الفعلى عبر الناقلات خلال أيام
نسمة بيومي 8:43 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 8:43 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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تستعد مجموعة سعد الدين للغازات البترولية لتوريد الغاز الطبيعى عبر الناقلات للقطاع الصناعى لأول مرة فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن شركة سيناء للغاز تكثف من عملها حاليا لاستكمال إجراءات بدء تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعى عبر الناقلات إلى القطاع الصناعى فى سيناء.

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وقال لـ«المال» إن الشركة حاليا فى المراحل النهائية، ومن المخطط أن يبدأ التوريد الفعلى عبر الناقلات خلال أيام.

وأوضح سعد الدين، أن شركة سيناء للغاز، تقوم بتنفيذ أعمال تهيئة المصانع، وتجهيز شبكاتها وخطوطها الداخلية، لاستبقال الغاز عبر الناقلات، حيث إنها هى المسئولة عن تلك المنطقة «أبو زنيمة».

كانت مجموعة سعد الدين للغازات البترولية كشفت فى فبراير الماضى عن أن مصر ستبدأ لأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الحكومة لنقل الغاز الطبيعى عبر الناقلات من خلال تنفيذ مجموعته مشروعاً جديداً باستثمارات 150 مليون جنيه.

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وتستهدف الخطة الجديدة لعمليات نقل الغاز الطبيعى بدون الاعتماد على خطوط الغاز التقليدية، تغطية نحو %85 من مساحة مصر البعيدة عن الشبكة القومية.

وأوضح «سعد الدين» أنه من المخطط توريد نحو 60 إلى 70 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى يوميا لنحو 3 إلى 4 مصانع فى منطقة أبو زنيمة خلال المرحلة الأولى من المشروع.

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ومن المرتقب تنفيذ مشروع نقل الغاز، التابع لمجموعة «سعد الدين»، عبر 6 ناقلات دون استخدام الشبكة القومية للغاز، بتكلفة تقترب من 25 مليون جنيه للناقلة، شاملة نظام التشغيل والمرافق المتوافق مع مواصفات الأمان العالمية.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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