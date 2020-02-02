سعد الدين الهلالي: ختان الذكور ليس واجبًا وعلى النواب تجريم الفتاوى المخالفة للقانون

أضاف في لقاء له مع برنامج الحكاية أن ختنان الإناث مجرم قانونا ولاينبغي أن يتم الأخذ بحديث أبو داود الذي قام بتضعيفه عن استحباب الختان

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ختان الذكور ليس واجبا، وإنما سنة، وهو ما قاله الكثير من الفقهاء في مذاهب الشافعية والحنابلة، مشيرا إلى أن الفتوى تختلف من زمن لآخر حسب الحالة الثقافية والحضارة.

وأضاف في لقاء له مع برنامج الحكاية أن ختان الإناث مجرم قانونا، ولا ينبغي أن يتم الأخذ بحديث أبو داود الذي قام بتضعيفه عن استحباب الختان، مشيرا إلى أن العلم الحديث أكد أن ختان الإناث هو قطع عضو أصلي وليس زائدا وهو انتقاص لحق المرأة.

وأكد الهلالي أن هناك قاعدة شرعية تنص على أن “حكم الحاكم يقطع الخلاف”، مطالبا مجلس النواب بتجريم أى فتوى تخالف القانون.

وأكد أن ضرب الرجل لزوجته أصبح مجرما الآن رغم أنه كان سائدا منذ زمن طويل، وذلك لأن الدولة العثمانية كانت تجبر الشيوخ للإفتاء بإباحة ضرب السيدات لكن في الوقت الحالي أصبحت المرأة العربية ترفض ذلك بعد معرفة الحقوق مثل الغرب.