سعد الحريري مناشدا أنصاره: «اللي يحبني يترك الشارع»

ناشد سعد الحريري ، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، اليوم الجمعة، أنصاره الذين قطعوا عددا من الشوارع في البلاد احتجاجا على تسمية حسان دياب رئيسا جديدا للحكومة، بالتوقف عن هذه الأفعال وترك الشوارع.

وكتب سعد الحريري على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “يلي فعلا بيحبني يطلع من الطرقات فورا”.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد جاءت تغريدة الحريري بعدما استقبل في وقت سابق بمقر إقامته في بيروت، المكلف برئاسة الحكومة الجديدة حسان دياب، الذي وصف اللقاء بالإيجابي.

وكانت منطقة الكورنيش قد شهدت توترا بين مناصري تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري والجيش اللبناني.

وقطع أنصار الحريري الطريق هناك بالأتربة، الأمر الذي يرفضه الجيش اللبناني.. وردد المحتجون شعارات مؤيدة لسعد الحريري.. كما أنهم يرفضون تسمية دياب، الذي يقولون إنه لا يحظى بموافقة غالبية ممثلي الطائفة السنية في البلاد.

ونال دياب، أمس الخميس، موافقة 69 نائبا في البرلمان اللبناني، لتأليفه حكومة جديدة، يفترض أن تنهض بلبنان من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخه، إلا أن تيار المستقبل لم يدعم ترشيحه .

ولم تمض ساعات على إعلان تسمية دياب، الليلة الماضية، حتى خرج أنصار سعد الحريري إلى الشوارع احتجاجا في المناطق المؤيدة له في العاصمة اللبنانية ببيروت، وأيضا في طرابلس وصيدا وغيرها.

ودعا الحريري، أنصاره في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشوارع وقطع الطرقات .

وجاءت الموافقة على تسمية دياب بعد نحو شهرين على استقالة سعد الحريري، وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته.

يشار إلى أن دياب أكاديمي، ووزير تعليم سابق، وربما يشكل استدعاؤه من خارج المشهد السياسي التقليدي محاولة لإرضاء الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي.