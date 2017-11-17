سعد الحريري: في طريقي إلى المطار لمغادرة السعودية

متابعات: قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، فجر السبت، إنه يتجه إلى المطار مغادرًا السعودية. وأكد الحريري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماع «تويتر»: «القول إنني محتجز في السعودية ولا يسمح لي بمغادرة البلاد كذبة». وأضاف الحريري: «إنني في طريق إلى المط

متابعات:

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، فجر السبت، إنه يتجه إلى المطار مغادرًا السعودية.

وأكد الحريري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماع «تويتر»: «القول إنني محتجز في السعودية ولا يسمح لي بمغادرة البلاد كذبة».

وأضاف الحريري: «إنني في طريق إلى المطار، يا سيد سيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني».

كان «الحريري» قد قال في تغريدة سابقة إن إقامته في المملكة السعودية هي «من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان».

وأضاف: «إن كل ما يشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي، أو يتناول وضع عائلتي، لا يعدو كونه مجرد شائعات».

وقد أعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين، من السعودية، معلنا اعتراضه على التدخل الإيراني في لبنان وسياسات حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيستقبل الحريري في باريس السبت بصفته رئيسا للحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة «العربية»، كلا من إيران و«حزب الله»، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.