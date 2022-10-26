سعد أبو المعاطي أمينا عاما للاتحاد العربي للأسمدة لمدة 3 سنوات

اختار ممثلي الاتحاد العربي للأسمدة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة السابق كأمين عام للاتحاد للدورة المقبلة والتي تصل الى 3 سنوات.

وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ الاتحاد أن يكون الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة من السوق المصرية، وذلك بعد تواجد أبو المعاطي لعدة سنوات ضمن مجلس ادارة الاتحاد.

وكان يمثل أبو المعاطي ايضا قارة أفريقيا بالإتحاد العالمي للأسمدة، حيث كان قد تم اختياره في أكتوبر 2016 في تونس كرئيس للاتحاد من 2017 وحتى 2020 .

ومن الجدير بالذكر أن الإتحاد العربي للأسمدة يعد هيئة عربية دولية، تم تأسيسه عام 1975، ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي للجامعة العربية بدرجة مراقب .

ويجمع الإتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة ويضم في عضويته 189 شركة أعضاء يمثلون 39 دولة .

ويهدف الإتحاد بوجه عام إلى تنسيق وتطوير العلاقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة الأسمدة وإستخداماتها بين الشركات الأعضاء, والسعي لتنمية وتطوير صناعة الأسمدة وخاماتها ومجالات إستخدامها مع مراعاه المعايير والمتطلبات البيئية, وذلك بتكثيف وتنسيق التعاون البيئي في مختلف المجالات مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة مع إبراز الدور التكاملي والريادي في تدعيم الإنتاج الزراعي مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي, وليس من أهدافه مزاولة أعمال تجارية أو تحقيق أرباح ذاتية.

وشغل أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة خلال الفترة من 2011 وحتى 2022 ، وكان قبلها يشغل منصب نائب رئيس شركة مصر لانتاج الاسمدة ” موبكو ” .