سعادة وثقة في اﻷهلي لتوالي الانتصارات

على المصرييعيش الجهاز الفني للفريق اﻷول لكؤة القدم بالنادي اﻷهلي بقيادة حسام البدري، سعادة بالغة، بعد توالي الانتصارات الحمراء، وأخرها فوز اليوم علي الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، واعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز، بفارق ستة نقاط عن اﻹسماعيلي صاحب المركز الثاني.وقال حسام البدري، إن المنافسة على

على المصري

يعيش الجهاز الفني للفريق اﻷول لكؤة القدم بالنادي اﻷهلي بقيادة حسام البدري، سعادة بالغة، بعد توالي الانتصارات الحمراء، وأخرها فوز اليوم علي الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، واعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز، بفارق ستة نقاط عن اﻹسماعيلي صاحب المركز الثاني.

وقال حسام البدري، إن المنافسة على لقب مسابقة الدوري الممتاز مازالت مستمرة، وأن الفريق لم يحسم اللقب بعد، مؤكدا أن الأهلي يدخل كل مباراة بهدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن الفريق يتعامل مع كل المباريات بهدف الفوز خصوصا أن كل نقطة يحصل عليها الفريق تقربه من هدفه بالتتويج بلقب الدوري للمرة الـ40 في تاريخه.

وأضاف البدري أن الفريق حقق اهدافه من مباراة الرجاء، لافتا إلى أن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل بعد التعليمات التي منحها للاعبين بين شوط المباراة، مضيفا أنه يشكر اللاعبين على أدائهم رغم ضغط المباريات الكبير الذي يعاني منه الفريق في الفترة الحالية.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه يقوم بعملية التدوير بين اللاعبين وفق أسس ومعايير وضوابط محددة، وفقا لمصلحة الفريق واللاعبين، مشددا على ثقته في جميع لاعبي الفريق وقدرتهم على الأداء بشكل جيد في أي وقت يطلب منهم.

وأكد البدري أنه يريد إراحة مجموعة كبيرة من اللاعبين بسبب ضغط المباريات حتى لا يتعرضوا للإرهاق الشديد، لافتا إلى أنه يقوم بهذا الأمر وفقا لضوابط ومعايير محددة.

وعبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الرجاء في الأسبوع رقم 20 للدوري الممتاز، لافتا الى أن الفريق حقق فوزا مهما في إطار السعي نحو تعزيز الفارق مع منافسيه على صدارة الدوري.

وقال عبدالحفيظ إن الفريق قدم مباراة قوية، وواجه عدم توفيق في العديد من الكرات التي لم تنته بأهداف، خاصة في ظل حالة الطقس بملعب المباراة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قرر نقل التركيز إلى مباراة الاسماعيلي القادمة في الدوري.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف؛ نظرا لطبيعة المنافسة، مشيدا في الوقت ذاته بأداء اللاعبين خاصة المجموعة التي لا تشارك بشكل أساسي في المباريات وتقدم مستويات طيبة عندما تحصل على الفرصة.

من جانبه، أعرب سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، قائلا:

“فوز مهم للغاية؛ من أجل توسيع فارق النقاط مع أقرب المنافسين وهو النادي الإسماعيلي، خصوصا أن الفريقين سيلتقيان في الجولة المقبلة”.

وأضاف المدرب أن الجهاز الفني اطمأن على حالة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، وتأكد من جاهزية الجميع للمشاركة في أي وقت.

وأوضح معوض أن الفريق رغم تأخره بهدف مباغت في الشوط الأول نجح في العودة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لافتا إلى أن الصورة الكاملة لجدول الدوري ستتضح عقب المباراة المؤجلة أمام فريق المقاولون العرب.