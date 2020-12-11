سطو على مصنع ومكتب بريد ومحطة وقود.. حل لغز جرائم سرقة في 4 محافظات (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن 5 عصابات سرقة داخل 4 محافظات، بعد ارتكابهم مجموعة من الجرائم أبرزها السطو على مصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية وتقييد رئيس الحسابات والإستيلاء منه على مبلغ مالي، وكذا سرقة مكتب بريد بالإسكندرية ومحطة وقود بسوهاج.

فني بمصنع يخطط لسرقته

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية، من رئيس حسابات بأحد المصانع -كائن بالمنطقة الصناعية- بلاغًا قال فيه إنه أثناء تواجده بمكتبه بالطابق الأول علوي بمبنى الحسابات بالمصنع، فوجئ بدخول مجهولان بالدخول لمكتبه وبحوزة أحدهما سلاح ناري “فرد خرطوش” والآخر سلاح أبيض “سنجة”، وإيثاقه والاستيلاء منه على مبلغ مالي. سطو على مصنع

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم فني بذات المصنع، يوجد لأحدهم معلومات جنائية -جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار.

خطة سرقة بتهديد السلاح

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترف أحدهم أنه نظرًا لعمله بالمصنع المُشار إليه، وعلمه باحتفاظ المجني عليه برواتب العاملين داخل مبنى حسابات الشركة عقد العزم على سرقته.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه، استعان بباقي المتهمين، وتوجهوا للمصنع مُستقلين سيارة مستأجرة قيادة أحدهم، وكان في انتظارهم بالمصنع محل عمله أثناء الخدمة الليلية لتأمين دخولهم وخروجهم.

وأشار إلى أنه عقب وصولهم دلف اثنين منهم إلى الداخل عقب اعتلاء سوره والصعود لمبنى الحسابات، وإيثاق المجني عليه، واستوليا على أكثر من 2 مليون جنيه من داخل دولاب مفتوح بحجرة مُلحقة بمكتبه واستقلوا السيارة وهربوا.

وقال أحد المتهمين إنه تحصل على مبلغ مالي من إجمالي المبلغ المالي المُستولى عليه.

وأضاف باقي المتهمين أنهم أخفوا باقي المبلغ المالي بمنزل شقيق المتهم الهارب -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وبارشاده ضبط مبلغ مالي من المبلغ المُستولي، فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، السيارة المستأجرة، وجميعهم مستخدمين في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

لغز سرقة مكتب بريد

وفي الإسكندرية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات سرقة أحد مكاتب البريد، وضبط مرتكب الحادث وتمكنت من إعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بسرقة 3 وحدات تكييف، سخان مياه، جهاز راوتر، جهاز DVR من مكتب بريد كائن بدائرة القسم، ووجود قص بسلك نافذة المكتب وقطع عدد من الأسياخ الحديدية وآثار عنف بالخزينة دون سرقة ما بداخلها.

وبعد تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل يوجد له معلومات جنائية. لص مكتب بريد

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، واستخدامه أدوات “مقص، مفتاح”، في قص السلك والأسياخ الحديدية.

وأرشد المتهم عن مكان المسروقات، وتمت عملية ضبطها والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عامل سابق وراء سرقة محطة وقود

في سوهاج، توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكبي واقعة سرقة إحدى محطات الوقود، واتضح أن أحد اللصوص كان يعمل بها وخطط لارتكاب الحادث.

تلقى قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من صاحب محطة بنزين، عن اكتشافه كسر الخزينة الخاصة بمحطة الوقود وسرقة مبلغ مالي ولم يتهم أحد بالسرقة، وتبين وجود كسر بشباك المحطة بالطابق الأول.

وتشكل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما عامل سابق بمحطة الوقود محل البلاغ -مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج. لصوص محطة وقود

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولي عليه، وبمواجهتهما اعتـرفا بارتكابهما الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط عصابة سرقة السيارات بالإسكندرية

على جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أن عاطلَين يوجد لهما معلومات جنائية، كونا العصابة.

وأوضحت التحريات أنهما ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. سرقة السيارات

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبطت جميع السيارات المستولى عليها.

ضبط لصوص دراجات نارية بالقاهرة

كما ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي في محافظة القاهرة، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أن 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. سرقة الدراجات النارية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأن السلاح الناري بقصد الدفاع.

وبارشادهم ضبطت دراجتان من متحصلات نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.