سر ظهور رجل في صورة لزوجات زعماء حلف الناتو

خالد بدر الدين لفت انتباه المصورين الرجل الذي وقف مع زوجات زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في أثناء التقاط صورة جماعية لهن على هامش انعقاد القمة الأخيرة للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية الأسبوع الماضى. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية إن زوجات زعماء الحلف التففن حول الملكة "ماتيلدا" زوجة عاهل

خالد بدر الدين

لفت انتباه المصورين الرجل الذي وقف مع زوجات زعماء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في أثناء التقاط صورة جماعية لهن على هامش انعقاد القمة الأخيرة للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية الأسبوع الماضى.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية إن زوجات زعماء الحلف التففن حول الملكة “ماتيلدا” زوجة عاهل بلجيكا لالتقاط صورة جماعية، إلا أن وكالات إعلام تناقلت صورة أظهرت رجلا يقف بين زوجات الزعماء لتثير هذه الصورة تساؤلات كثيرة حول سبب ظهور هذا الرجل فيها.

وتبين بعد ذلك أن الرجل الظاهر في الصورة هو مثلي الجنس يدعى جوثيي جيستناي ووقف إلى جانب زوجات الزعماء بصفته “شريكا جنسيا” لرئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

وكان برلمان لوكسمبورغ وافق في يونيو 2014 على قانون يسمح بزواج المثليين إضافة إلى حق التبني.