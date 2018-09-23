سر بكاء طفل أمام محمد صلاح

خالد بدر الدينأجهش طفل إنجليزي بالبكاء لكن ليس ألما أو حزنا بل من السعادة، عقب مفاجأة من نجم الكرة المصري محمد صلاح الذي أهداه قميصه بعد انتهاء مباراة ليفربول مع مضيفه ساوثمبتون، أمس السبت، والتي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة.وذكرت شبكة العربية نيت أن نادى ليفربول يتصدر الدوري الإنجليز

خالد بدر الدين

أجهش طفل إنجليزي بالبكاء لكن ليس ألما أو حزنا بل من السعادة، عقب مفاجأة من نجم الكرة المصري محمد صلاح الذي أهداه قميصه بعد انتهاء مباراة ليفربول مع مضيفه ساوثمبتون، أمس السبت، والتي انتهت بفوز “الريدز” بثلاثية نظيفة.

وذكرت شبكة العربية نيت أن نادى ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة محققا 6 انتصارات في 6 مباريات منذ انطلاق البطولة.

وشارك مشجع ليفربول، وين دنلوب، فرحة ابنه بنشره مقطعا مصورا للويس وهو يحمل لافتة يترجى فيها صلاح إعطاءه قميصه، ووثق الفيديو صراخه بصوت مؤثر “أرجوك يا صلاح.. أرجوك”.

وبعد انتهاء المقابلة، قام صلاح بخلع قميصه ليقدمه بيده للطفل لويس الذي كان يشجعه في المدرجات القريبة من الملعب، قبل أن يغادره.

مبادرة صلاح جعلت دموع عاشقه تنهمر بغزارة مجددا تأثرا، كما وثقت الكاميرا قسمات وجهه التي كانت أصدق تعبير.

وغرد الوالد موجها كلامه لصلاح: “لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية يا (مو). لقد أدخلت الفرح والسرور على قلب ولدي في يوم سيبقى في ذاكرتنا”.

و رد صلاح على التغريدة بأيقونات لوجهين مبتسمين وقلب واحد.