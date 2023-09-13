سر بكاء بشرى خلال زيارة قامت بها مع أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

استضاف برنامج ” اي تي بالعربي” النجمة بشرى على هامش زيارتها لمحاربات سرطان الثدي برفقة أبطال الفيلم السينمائي الجديد ” أولاد حريم كريم ” لمستشفى بهية منهم المطرب مصطفى قمر ونجله تيام قمر الذي يشارك في الفيلم .

وبسؤال بشرى عن مرض سرطان الثدي وتأثيره في حياتها انهارت بالبكاء قائلة ” “كلنا فقدنا أصدقاء وكلنا فقدنا حد من أهلنا مفيش حد مافقدتش حد في عيلته أو أصدقائه.. بسبب المرض دا كل واحد عند قصة مؤلمة سواء في أهله أو أصدقائه وجيرانه”.

وجاءت هذه الزيارة لمشاهدة أبطال الفيلم له مع محاربات سرطان الثدي للمرض ودعمهن ومساندتهن كنوع من الدعم لهن .

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، بشرى ، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية “كريم” والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم حتى يساعدوه في استعادة زوجته ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.