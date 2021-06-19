«سر الخلطة» أول عمل درامي على السوشيال ميديا منذ فترة طويلة

علمت «المال» أنه سيتم طرح مسلسل جديد بعنوان “سر الخلطة” على السوشيال ميديا وشاشة القاهرة والناس، ويناقش سر بعض الأسمدة على البيئة وحياتنا.

ولفت إلى أنه مسلسل مكون من حلقات قصيرة لا تتعدى 15 حلقة، ويقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالعزيز وأحمد خشبة الذي يقوم بتقليد الفنانين والفنان محمد الصاوي وتأليف حمدي عطية وفكرة شريف حمدان.

وأشار إلى أنه يقوم بإخراج العمل ياسر عصام ، الذي قام بتقديم كليبات غنائية مختلفة للعديد من المطربين منهم هاني شاكر وايهاب توفيق وكان آخرها “عشمي في ربنا” الذي قدمها توفيق مع المطرب الشعبي أحمد شيبة وحققت مشاهدات جيدة على يوتيوب.