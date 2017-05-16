سر الاجتماع العاجل بين محافظ الأقصر ومدير الأمن في منتصف الليل

وكالات:عقد محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، اجتماعًا عاجلًا بديوان مديرية الأمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث وتجهيز ملف التعديات على أراض أملاك الدولة.وكان المحافظ قد وصل في الحادية عشر مساء أمس الاثنين، إلى مطار الأقصر

وكالات:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، اجتماعًا عاجلًا بديوان مديرية الأمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث وتجهيز ملف التعديات على أراض أملاك الدولة.





وكان المحافظ قد وصل في الحادية عشر مساء أمس الاثنين، إلى مطار الأقصر الدولي قادما من القاهرة بعدما انتهى من اجتماع مجلس المحافظين، وفور وصوله توجه لمبنى مديرية الأمن للمشاركة في الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الثالثة صباحا وشارك فيه اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، وجميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.